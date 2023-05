„Die Geschwindigkeit und die Art und Weise”, mit der das FBI die Ermittlungen eröffnet habe - basierend auf unter anderem „unbestätigten Geheimdienstinformationen” - spiegle „eine deutliche Abweichung von der Art und Weise” wider, mit der das FBI in der Vergangenheit ähnliche Fälle behandelt habe, hieß es in dem Bericht. Als Beispiel werden Ermittlungen gegen die Demokratin Hillary Clinton genannt. Einzelne Verantwortliche beim FBI hätten „ausgeprägte feindselige Gefühle gegenüber Trump” gehabt, so Durham weiter.