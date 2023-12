Biden ordnete auch an, alle Personen zu begnadigen, die in den USA auf Bundesebene wegen des Besitzes von Marihuana verurteilt worden seien. Einträge im Strafregister wegen des Besitzes oder des Konsums von Marihuana führten zu „unnötigen Hindernisse”, wenn es um Beschäftigung, Wohnraum oder Bildungschancen gehe, teilte Biden mit. Zu viele Leben seien durch die „verfehlte Herangehensweise an das Thema” auf den Kopf gestellt worden.