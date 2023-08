Justiz Wegen Klinikblockade: US-Abtreibungsgegnern droht lange Haft

30. August 2023 | Quelle: dpa

Abtreibungsgegner beim «March for Life» («Marsch für das Leben») in Washington am 20.01.2023. Bild: Bild: dpa

Weil sie mit Ketten, Seilen und Möbelstücken den Zugang zu einer Abtreibungsklinik in der US-Hauptstadt Washington blockiert haben, sind fünf Abtreibungsgegner in den USA von einem Bundesgericht verurteilt worden. Ihnen drohen jeweils bis zu 11 Jahre Gefängnis, drei Jahre Haft unter Aufsicht und eine Geldstrafe von bis zu 350.000 Dollar (rund 322.000 Euro), wie das US-Justizministerium am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Das Strafmaß wird, wie in den USA üblich, zu einem späteren Zeitpunkt verkündet.