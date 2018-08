Justizreform in Polen: Warschau treibt umstrittene Personalwechsel am Obersten Gericht voran

WarschauPolen treibt trotz eines EU-Sanktionsverfahrens umstrittene Personalwechsel am Obersten Gericht voran und unterstellt sich laut Kritikern zunehmend die Justiz. Der für die Richterwahl zuständige Landesjustizrat, der als befangen gilt, begann am Donnerstag in Warschau über Bewerbungen von Richterkandidaten zu beraten.