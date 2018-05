Jutta Cordt: Staatsanwaltschaft leitet Verfahren gegen Bamf-Chefin ein

Der „Spiegel“ hatte berichtet, Anfang 2017 habe ein Bamf-Mitarbeiter vor einer Überprüfung von in Bremen ausgestellten Asylbescheiden durch niedersächsische Behörden gewarnt. Er soll demnach vorgeschlagen haben, mit einer eigenen Untersuchung den niedersächsischen Beamten zuvorzukommen, bevor es „Politgetöse“ gebe. Das Bamf räumte am Dienstag ein, die E-Mail sei auch an Cordt und die übrige Leitungsebene adressiert gewesen.