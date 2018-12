 Kabul: Angriff auf Regierungsgebäude fordert 40 Tote

Der Angriff an Heiligabend begann damit, dass ein Selbstmordattentäter sein Auto vor dem mehrgeschossigen Gebäude in einem Viertel im Osten Kabuls explodieren ließ, wie Innenministeriumssprecher Nadschib Danisch sagte. Kurze Zeit später drangen die drei Bewaffneten in das Gebäude ein. Einige Mitarbeiter konnten sich nach Behördenangaben in Büros verbarrikadieren, während die Polizei mehr als 350 Personen in Sicherheit brachte.