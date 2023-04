Kämpfe: Erneuter Anlauf für Waffenruhe im Sudan gescheitert

Die RSF hatte die Soldaten nach der Erstürmung des Luftwaffenstützpunkts Merowe im Nordsudan festgesetzt, die dort an Übungen mit dem sudanesischen Militär teilgenommen hatten. Die ägyptischen Soldaten sind ägyptischen Angaben zufolge wieder frei. Ägyptens Militär habe den Großteil der Streitkräfte bereits am Mittwoch ausgeflogen, teilte ein Sprecher der Armee am Donnerstag mit. Der Rest traf demnach am Donnerstag in der ägyptischen Botschaft in Khartum ein. Ägyptens Außenministerium sagte, die RSF habe die Soldaten an die Botschaft übergeben. Sie sollen dem Armeesprecher zufolge nach Hause gebracht werden, sobald die Situation im Sudan es erlaubt.