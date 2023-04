Kämpfe im Sudan Humanitäre Not im Sudan wächst weiter - Waffenruhe ungewiss

18. April 2023 | Quelle: dpa

Rauch steigt aus einem Wohnviertel in Khartum auf. Bild: Bild: dpa

Wegen der anhaltenden Kämpfe im Sudan spitzt sich die humanitäre Lage in dem nordostafrikanischen Land immer weiter zu. Der Beschuss in verschiedenen Städten des Landes ging auch am Dienstag weiter. Tausende Zivilisten seien deshalb in ihren Wohnungen und Häusern gefangen, oft ohne Strom und ohne Möglichkeit, Essen, Wasser oder Medikamente zu besorgen, teilte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk am Dienstag in Genf mit.