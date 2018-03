Kämpfer gegen den Freihandel: Wer hinter Trumps Strafzöllen auf Stahl und Aluminium steckt

Es gibt jedoch auch entscheidende Unterschiede zu Trump und den meisten seiner Mitarbeiter. Am täglichen Drama im Weißen Haus oder an den halböffentlich ausgetragenen Nickeligkeiten in der Regierung beteiligt sich Lighthizer nicht. Stattdessen arbeitet er stets konzentriert daran, seine Ziele umzusetzen. Der 70-Jährige steckt tief in der Materie seines Portfolios. Er gilt als effektiver, hervorragend informierter Akteur – und damit als Ausnahme in der aktuellen US-Administration.