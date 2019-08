Kalifornien: Trump klagt gegen verpflichtende Vorlage von Steuererklärungen

Sacramento Das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump und die Republikanische Partei haben gegen die verpflichtende Vorlage von Steuererklärungen durch Präsidentschaftskandidaten in Kalifornien geklagt. Das neue Gesetz sei ein unverhohlener Angriff auf den amtierenden Präsidenten, heißt es in einer der am Dienstag eingereichten Klagen.