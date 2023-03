Kalter Krieg So profitiert China von der US-Bankenkrise

Was hat das nun mit China und dem eskalierenden sino-amerikanischen Konflikt zu tun? In den letzten 20 Jahren hat eine Gruppe in den oberen Rängen der chinesischen Führung argumentiert, dass sich Amerika in einem Zustand des permanenten Niedergangs befindet, was eine Öffnung für Chinas globalen Aufstieg bedeutet. Diese Ansicht hat nach der von den USA verursachten globalen Finanzkrise an Unterstützung gewonnen und wird mit Sicherheit noch mehr an Unterstützung gewinnen, wenn die SVB-Krise ein neues Segment des US-Finanzsystems trifft.