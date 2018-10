Kamerun Afrikas ältester Präsident bekommt siebte Amtszeit

Vor der Bekanntgabe des Ergebnisses waren Soldaten in die großen Städte des Landes entsandt worden. Kundgebungen der Opposition wurden verboten. Soldaten wurden auch in den Unterkünften der Oppositionskandidaten Kamto und Cabral Libii gesehen. Sie hatten die Kameruner aufgefordert, ihre Rechte zu verteidigen, wenn sie sich bei der Wahl am 7. Oktober betrogen fühlten.