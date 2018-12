 Kampagne: Die EU mischt im Alltag der Deutschen fast überall mit

Drei Viertel der Deutschen geben zwar in Umfragen an, dass die Bundesrepublik von der EU profitiere. Aber viele wissen nicht genau wie. Oder sie schimpfen darüber. Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber erzählte neulich über die Leute in seiner Heimat Wildenberg: „Sie lieben Europa, kein Zweifel, aber die Europäische Union?“