Kampf gegen Betrüger Japan will älteren Menschen die Bankkarte entziehen

Auch in Deutschland werden Senioren immer wieder Opfer von Betrugsversuchen. So steigt derzeit die Zahl der Phishing-Angriffe, bei denen Betrüger mithilfe von SMS- oder Whatsapp-Nachrichten Bankkarten- oder Kreditkartendaten zu ergaunern versuchen. Hier registriert die Bundesnetzagentur seit Jahresanfang laut „Hamburger Abendblatt“ eine steigende Zahl von Fällen, bei denen angebliche Paket- oder Zollgebühren anfallen. Der Nutzer soll seine Kreditkartendaten dann auf einer Website eingeben. Vor allem für ältere Menschen, die dieser Art Nachricht nicht mit absoluter Skepsis begegnen, eine Falle, in die sie schnell tappen.