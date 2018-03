Kampf gegen den Terror: Afghanische Spezialkräfte befreien 30 Zivilisten aus Taliban-Gefängnis

Der IS hatte in Afghanistan ursprünglich nur in vier Bezirken von Nangarhar Präsenz, weitete diese aber auf andere Provinzen aus. Die Leichen der neun Entführten fanden sich in einem Grab im Bezirk Achin von Nangarhar, wie Gouverneurssprecher Attaullah Chogjani sagte. Sie gehörten zu zwölf Zivilisten, die vor etwa eineinhalb Jahren im Bezirk Kot entführt worden seien. Sowohl der IS als auch die Taliban setzen den afghanischen Sicherheitskräften zunehmend zu.