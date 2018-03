Kampf gegen PKK: Türkei plant nächsten Militäreinsatz – diesmal im Irak

In Nordsyrien geht das türkische Militär seit dem 20. Januar gegen die verbotene PKK vor. Die Führung in Ankara beruft sich dabei auf ihr Selbstverteidigungsrecht. Aus der Region sollen viele Anschläge in der Türkei geplant worden sein. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestags schreibt in einer völkerrechtlichen Bewertung, die türkische Regierung bleibe „den konkreten Beweis für das Vorliegen eines das Selbstverteidigungsrecht auslösenden bewaffneten Angriffs schuldig“, heißt es in einem Artikel der Tagesschau.