Zugleich behauptete Selenskyj, dass Russland zum 1. Juni 300.000 zusätzliche Soldaten einziehen werde. Darauf gibt es in Russland, wo die Kreiswehrersatzämter bis Mitte Juli mit dem Einziehen von 150.000 Soldaten zum Grundwehrdienst beschäftigt sind, bisher keine Hinweise. Diese Soldaten sollen nicht an die Front geschickt werden. Betont wird in Moskau auch, dass es genügend Freiwillige gebe, die sich zum Kriegsdienst verpflichteten - allein 100.000 seit Jahresbeginn.