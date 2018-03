EU setzt US-Inseln auf schwarze Liste

Die EU-Liste der Steueroasen dürfe nicht weniger als neun Länder umfassen, sonst werde sie unglaubwürdig. Das sagt der zuständige EU-Kommissar Pierre Moscovici, ein Sozialist aus Frankreich. Die Zahl ist beliebig gewählt – und wurde beim Treffen der Finanzminister am Dienstag beibehalten. Drei Länder haben die Finanzminister von der Liste gestrichen: Das Scheichtum Bahrain, der karibische Inselstaat St. Lucia und die Marshallinseln in der Südsee. Dafür sind drei Länder neu auf die Liste gekommen: Die Bahamas, St. Kitts und Nevis in der Karibik und die US-amerikanischen Jungferninseln. Die Aufnahme der Inseln, östlich von Puerto Rico gelegen, ist bemerkenswert, weil die Briten erfolgreich verhindert haben, dass die nördlich gelegenen britischen Jungferninseln als Steuersünder aufgeführt werden.