Kampf gegen Steuertricks: Bundesfinanzministerium kann der US-Steuerreform auch etwas Gutes abgewinnen

BerlinDas Bundesfinanzministerium sieht in der US-Reform zur Senkung der Unternehmenssteuern auch positive Aspekte beim Kampf gegen Steuertricks. „Grundsätzlich ist festzustellen, dass internationale Gewinnverlagerungen und -kürzungen durch die Einführung robuster Abwehrmaßnahmen in den USA erschwert werden dürften“, heißt es in einer Antwort des Ministeriums auf eine kleine Anfrage der Grünen im Bundestag, die Reuters am Samstag vorlag.