Kampf gegen Terror Ministerin Von der Leyen besucht deutsche Soldaten in Westafrika

In Niamey, der Hauptstadt Nigers, hatte Von der Leyen am Sonntag ein neu errichtetes deutsches Camp eröffnet. Die Bundeswehr unterhält dort einen Lufttransport-Stützpunkt, der ein Beitrag Deutschlands zum UN-Einsatz Minusma in Mali ist. Über den Luftransportstützpunkt werden Menschen und Material ein- und ausgeflogen, zudem wird die Versorgung von Verwundeten sichergestellt.