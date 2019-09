Kampf um Steuererklärungen : US-Präsident Trump reicht in New York Klage wegen Steuerbescheiden ein

US-Präsident Donald Trump verschärft den Kampf gegen die Veröffentlichung seiner Steuererklärungen. New Yorker Staatsanwälte sollten keinen Zugang zu seinen Steuerbescheiden bekommen, beantragte Trumps Anwalt Jay Sekulow am Donnerstag vor einem Bundesgericht in New York. Diese Klage solle „die verfassungsrechtlichen Fragen behandeln, die in diesem Fall auf dem Spiel stehen“, teilte Sekulow mit.