Selenskyj sprach in Warschau über die Lage an der Front im Osten der Ukraine. In der umkämpften Stadt Bachmut ist die Situation demnach weiter „sehr, sehr schwer”. „Dort wird die größte Zahl verschiedener Waffen wie Artillerie eingesetzt”, sagte Selenskyj. Die Situation hinsichtlich verfügbarer Munition ändere sich täglich und die ukrainischen Truppen kämpften mit unterschiedlichem Erfolg, sagte er. „Doch wir befinden uns in Bachmut und der Feind kontrolliert Bachmut nicht”, unterstrich Selenskyj. Er widersprach damit auch jüngsten Äußerungen aus Moskau.