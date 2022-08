Kanadas Vizeregierungschefin Chrystia Freeland Das ist die Kanadierin, die russische Sanktionen als „Ehre“ für sich verbucht

Freeland und ihr Regierungschef Trudeau stecken nun gegenüber Deutschland erneut in einem Zwiespalt. Die deutschen Gäste wollen gerne Wasserstoff und auch kanadisches Flüssiggas (LNG). Doch beim per Windkraft erzeugten Wasserstoff regt sich Widerstand einzelner Gruppen, die die großen Windmühlen lieber für den eigenen Bedarf nutzen wollen. Und für ein schnelles Geschäft mit LNG fehlt noch die nötige Infrastruktur wie Pipelines und Verladestationen für den Transport per Schiff nach Deutschland. Und wie in Deutschland wird auch in Kanada kritisiert, dass mehr Förderung von fossilen Brennstoffen im Widerspruch zu den eigenen Klimazielen steht.