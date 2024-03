Kanaren Erneut Migranten bei Überfahrt ums Leben gekommen

12. März 2024 | Quelle: dpa

Mitarbeiter des Roten Kreuzes verteilen im November Wasser an Migranten an einer Anlegestelle im Hafen von La Restinga auf der kanarischen Insel El Hierro. Bild: Bild: dpa

Bei der Überfahrt eines afrikanischen Migrantenbootes zu den Kanaren sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Man sei dem in Not geratenen Boot am Dienstag im Atlantik rund 140 Kilometer südlich der Insel Gran Canaria mit einem Schiff und zwei Hubschraubern zu Hilfe geeilt, teilte der spanische Seerettungsdienst mit. Dabei seien 38 der 40 Insassen lebend geborgen worden. Bei den zwei Todesopfern handele es sich um männliche Erwachsene, hieß es. Vier der Geretteten seien in ernstem Zustand auf Gran Canaria ins Krankenhaus gebracht worden.