Kandahar: Zahlreiche Tote und Verletzte bei Anschlag in afghanischer Moschee

Der Bauunternehmer Hadschi Sarwar Hasara, der in der schiitischen Moschee betet und am Freitag kurz nach der Explosion dort eintraf, sagte, es seien mindestens drei Angreifer gewesen. Einer von ihnen habe die Sicherheitsleute am Eingang angegriffen, so dass zwei Selbstmordattentäter in die Moschee hätten gelangen können.