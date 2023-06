Kandidatur Neuwahlen in Ecuador ohne Präsident Lasso

02. Juni 2023 | Quelle: dpa

Guillermo Lasso, Präsident von Ecuador, hatte Mitte Mai die Nationalversammlung aufgelöst. Bild: Bild: dpa

Der ecuadorianische Präsident Guillermo Lasso will bei den vorgezogenen Neuwahlen im August nicht noch einmal antreten. „Ich werde keine Nominierung als Kandidat annehmen. Ich tue das aus tiefer Liebe für die Demokratie und aus Respekt für die Bürger”, sagte der konservative Staatschef heute in einem bei Twitter veröffentlichten Video. „In den kommenden Monaten werde ich doppelt so viel für das Wohlergehen der Ecuadorianer arbeiten.”