Kanzler in Washington Scholz bei Biden im Weißen Haus: Allerbeste Freunde?

03. März 2023 | Quelle: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (r) reist zum zweiten Mal seit seinem Amtsantritt zu US-Präsident Joe Biden nach Washington. Bild: Bild: dpa

Diese Reise nach Washington hat schon etwas Geheimnisvolles. Der nagelneue Regierungsflieger „Konrad Adenauer” ist ziemlich leer, als er am frühen Donnerstagabend in Berlin in Richtung US-Hauptstadt abhebt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat wie üblich seine engsten Mitarbeiter aus dem Kanzleramt dabei und natürlich seine Sicherheitskräfte. Journalisten, sonst meistens so um die 25, dürfen diesmal aber nicht mit - sehr ungewöhnlich bei einem so wichtigen Reiseziel. Auch Wirtschaftsleute sind nicht dabei. Der Kanzler will also seine Ruhe haben.