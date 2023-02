Kanzlerbesuch in Indien „Der Riese Indien schläft nicht mehr“

Wenn Olaf Scholz heute in Neu-Delhi auf den indischen Premier Narendra Modi trifft, wird es bereits das vierte Treffen der beiden, seit Scholz Kanzler ist. Der Inder war zu Gast beim G7-Gipfel in Bayern und bei den Regierungskonsultationen in Berlin, außerdem besprachen sich die Regierungschefs im vergangenen Herbst beim Treffen der G20 in Bali. Die hohe Taktung sei kein Zufall, sondern gewollt, heißt es in Regierungskreisen. Indien sei ein „strategischer Schlüsselpartner“ für Deutschland, wird im Kanzleramt betont. Auffällig ist, wie zurückhaltend und verständnisvoll die deutsche Seite im Vorfeld der Reise auf die betonte geopolitische Unabhängigkeit der Regierung Modi blickt. An den Sanktionen des Westens will sich Indien nicht beteiligen, das Land kauft zudem günstig Öl und Rüstungsgüter in Moskau ein. Und dennoch: Im Kanzleramt glauben sie, tektonische Verschiebungen wahrzunehmen – weg von Russland, hin in Richtung des Westens und der EU.