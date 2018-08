Kanzlerin in Georgien: Auf Angela Merkels Südkaukasus-Reise lauern überall „eingefrorene Konflikte“

Nur spürt Merkel schon in der georgischen Hauptstadt Tiflis, der ersten Station ihrer Reise, auf welchen Spagat sie sich eingelassen hat. Einerseits will sie Solidarität zeigen, andererseits muss und will sie bremsen.

Nur will dies eine drängende Studentin in der Iwane-Dschawachischwili-Universität nicht einsehen – schließlich gehöre Georgien doch zur europäischen Familie, teile dieselben Werte – und es sei sehr wohl eine Beitrittsperspektive ausgesprochen worden.