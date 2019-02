Kanzlerin in Japan „Frau Merkel hat den Frühling gebracht“

Merkel formulierte es nach ihrem Treffen mit Abe so: In einer Welt, in der einiges in Unordnung geraten und multilaterale Abkommen in schwieriges Fahrwasser gekommen sei, „ist unsere lange Freundschaft Ansporn“. Deshalb sei es gut, dass die EU und Japan ein Freihandelsabkommen geschlossen hätten, das seit Anfang Februar in Kraft ist.