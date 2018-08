Kanzlerin in Tiflis: Angela Merkel bremst Hoffnung auf baldigen EU-Beitritt Georgiens

TiflisBundeskanzlerin Angela Merkel hat die Hoffnung Georgiens auf einen EU-Beitritt in absehbarer Zeit gebremst. Man wolle eine engere Zusammenarbeit, sagte Merkel am Freitag in einer Diskussion mit Studenten in der georgischen Hauptstadt Tiflis. „Aber wir dürfen auch von europäischer Seite nicht zu viel zu schnell versprechen“, fügte sie auf die Frage nach einem Zeitpunkt eines möglichen EU-Beitritts hinzu.