Kapitalflucht aus Russland Die raffinierten Methoden der Oligarchen

WirtschaftsWoche: Herr Novokmet, man hört die wildesten Geschichten über russisches Vermögen in Steuerparadiesen wie Zypern, den Britischen Jungferninseln oder Malta. Wie viel Geld haben Russen dort gebunkert?

Filip Novokmet: Nach Schätzung unserer Studie hat sich russisches Vermögen in Steueroasen zwischen den Jahren 1990 und 2015 nach und nach vergrößert. 2015 betrug es knapp 85 Prozent des Nationaleinkommens Russlands, in absoluten Zahlen gesprochen etwa 1,3 Billionen US-Dollar. Reiche Russen schafften etwa so viel Vermögen außer Landes wie der Rest der Bevölkerung an finanziellen Mitteln insgesamt besitzt. Dieses Phänomen hatte meiner Ansicht nach gewaltige Auswirkungen auf die wirtschaftliche und politische Entwicklung Russlands nach dem Ende der Sowjetunion.