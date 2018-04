Kapitalvorschriften in der EU: Macron will leichtere Kreditvergabe für Unternehmen

Banken unterliegen bei der Kapitalausstattung den sogenannten Basel-Regeln, die in vielen Ländern gültig sind. Für Versicherungen gilt die Solvency-II-Richtlinie der EU. Demnach müssen die Unternehmen eine bestimmte Menge an Kapital vorhalten, um sich in einer Krise vor Verlusten zu schützen.