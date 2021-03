Kapitolsturm: Mitarbeiter von Trump-Regierung nach Kapitol-Krawallen in Haft

Gegen einen Ex-Mitarbeiter der Trump-Regierung ist wegen seiner Beteiligung an der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols ein Strafverfahren eingeleitet worden. Federico Klein werde unter anderem Behinderung des Kongresses und Körperverletzung von Beamten mit einer gefährlichen Waffe vorgeworfen, hieß es in Gerichtsakten vom Freitag. Er wurde am Donnerstag im Staat Virginia verhaftet. Zum wohl ersten Mal muss sich damit ein Mitglied des Regierungsapparats unter Expräsident Donald Trump wegen der Teilnahme am Sturm auf das Kapitol am 6. Januar verantworten. Bei den Krawallen gab es fünf Tote.