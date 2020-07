Kartellverfahren: Chefs von US-Techfirmen sollen offenbar vor Kongress aussagen

Die Chefs von vier großen US-Technologiefirmen werden Insidern zufolge in einem Wettbewerbsverfahren im Juli im US-Kongress aussagen. Jeff Bezos von Amazon, Mark Zuckerberg von Facebook, Sundar Pichai von der Google-Mutter Alphabet und Tim Cook von Apple würden am oder rund um den 27. Juli vor dem Rechtsausschuss des US-Repräsentantenhauses erscheinen, sagten zwei mit dem Vorhaben vertraute Personen am Mittwoch. Von den Unternehmen war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.