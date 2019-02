 Kaschmir: Pakistan sendet Signal der Entspannung an Indien

„Wir werde ihn als Friedensgeste morgen freilassen.“ Außenminister Shah Mahmood Qureshi sagte, er erwarte den saudiarabischen Außenminister mit einer besonderen Botschaft von Kronprinz Mohammed bin Salman zu einem Besuch in Pakistan. Bin Salman hatte in den vergangenen Wochen sowohl Indien als auch Pakistan bereist. Am Donnerstagmorgen lieferten sich die beiden Atommächte an der Grenze in Kaschmir erneut einen Schusswechsel.