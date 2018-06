Katalanische Separatisten-Führer: Spekulationen um Puigdemonts Aufenthaltsort sorgen für Verwirrung

„Hamburg kann ich nicht bestätigen“, sagte eine OLG-Sprecherin am Dienstag in Schleswig. Die Frage, ob er noch in Berlin sei, ließ sie offen und sagte lediglich: „Die Justiz weiß, wo Herr Puigdemont sich aufhält – und das ist wichtig.“ Auch der Medienanwalt Puigdemonts in Deutschland, Till Dunckel in Hamburg, wollte sich nicht zum aktuellen Aufenthaltsort äußern.