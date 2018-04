Katalonien-Konflikt: Katalanische Separatisten ziehen wegen Präsidentenwahl vor Gericht

BarcelonaKataloniens Separatisten wollen die Freilassung ihres Präsidentschaftskandidaten Jordi Sànchez aus der Haft vor Gericht durchsetzen, um ihn zum Regionalpräsidenten wählen zu können. Es werde Beschwerde gegen die Entscheidung des Obersten spanischen Gerichts eingelegt werden, Sànchez keine Haftverschonung zu gewähren, berichteten spanische Medien am Freitag unter Berufung auf das Präsidium des Regionalparlaments in Barcelona. Ein Kandidat kann jedoch nur gewählt werden, wenn er persönlich im Parlament anwesend ist. Der zuständige Richter Pablo Llarena hatte am Donnerstag bereits zum zweiten Mal einen entsprechenden Antrag des Separatisten abgelehnt. Die Separatisten werfen Llarena Medienberichten zufolge Rechtsbeugung vor.