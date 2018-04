Katalonien-Konflikt: Landet der Fall Puigdemont vor dem Europäischen Gerichtshof?

Das zuständige Gericht in Edinburgh gab heute bekannt, es wegen der komplexen Prüfung eine zweiwöchige Anhörung für Ende Juli ansetzt. Bislang sind aber weder Ponsati noch drei weitere Separatisten in Belgien und zwei in der Schweiz in Auslieferungshaft. In Spanien dagegen sitzen zehn Separatisten zum Teil schon seit Monaten in Untersuchungshaft.