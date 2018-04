Katalonien-Konflikt: Oberstes Gericht Spaniens kritisiert Entscheidung des OLG Schleswig

MadridEine offizielle Antwort auf die Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Schleswig Holstein ist es zwar nicht, was drei Richter des spanischen Obersten Gerichtshofs am heutigen Dienstag in Madrid zu Papier brachten. Doch ihre Antworten geben einen Einblick, wie das deutsche OLG-Urteil ankam.