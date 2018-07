Katalonien-Konflikt: Puigdemont ruft seine Anhänger zur Demonstration auf

BarcelonaDer katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont hat seine Anhänger zur Mobilisierung aufgerufen. „Die Straßen Barcelonas müssen heute mit Freiheit gefüllt werden“, forderte Puigdemont in einer auf Twitter geposteten Videobotschaft. Am Samstagabend wollten separatistische Organisationen in der katalanischen Hauptstadt Barcelona demonstrieren.