Katalonien-Krise: Deutsche und spanische Staatsanwälte reden über Puigdemont-Auslieferung

Puigdemont hatte im vergangenen Oktober in Katalonien ein illegales Unabhängigkeitsreferendum organisiert und die Republik Katalonien ausgerufen. Direkt danach war er vor der spanischen Justiz nach Belgien geflüchtet. Die hat ihn wegen Rebellion und Untreue angeklagt und einen europäischen Haftbefehl ausgestellt, als Puigdemont gerade bei einem Vortrag in Helsinki war. Auf dem Rückweg nach Belgien wurde er in Deutschland verhaftet.