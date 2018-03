Katalonien-Krise: Katalanische Parlamentsdebatte über Regierungsbildung verschoben

BarcelonaDas Parlament der spanischen Konfliktregion Katalonien hat die für Montag geplante Sitzung zur Bildung einer neuen Regierung auf einen unbekannten Zeitpunkt verschoben. Die Entscheidung sei von Parlamentspräsident Roger Torrent getroffen worden, teilte das von den Separatisten beherrschte Parlament in der Nacht zum Samstag in Barcelona mit. Zuvor hatte ein Richter einen Antrag des katalanischen Präsidentschaftskandidaten Jordi Sánchez auf vorübergehende Entlassung aus der Untersuchungshaft abgelehnt. Torrent werde deshalb am Montag vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte klagen, so das Parlament.