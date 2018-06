Katalonien: Neue katalanische Regierung will Unabhängigkeit weiter vorantreiben

BarcelonaKatalonien hat erstmals seit Monaten wieder eine eigenständige Regionalregierung. Sie wurde am Samstag in Barcelona im Amt vereidigt. Damit endet eine vor sieben Monaten erfolgte Übernahme der Regierungsgeschäfte durch die zentralspanischen Behörden. Die Zentralregierung in Madrid hatte die Region nach den katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen unter Zwangsverwaltung gestellt.