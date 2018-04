Katalonien: Puigdemont macht auch vom Gefängnis aus Wahlkampf

Barcelona/NeumünsterDer katalanische Separatistenchef Carles Puigdemont macht auch hinter Gittern von Neumünster aus weiter Politik. In einem am Donnerstag auf seinem Twitter-Account veröffentlichten Brief an die Unabhängigkeitsbefürworter in der spanischen Konfliktregion sprach er sich dafür aus, Jordi Sànchez erneut als Kandidaten für die Regionalpräsidentschaft aufzustellen. Allerdings sitzt auch Sànchez wegen der Unabhängigkeitsbestrebungen in Spanien in Untersuchungshaft.