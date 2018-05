Katalonien: Separatist Torra als Regierungschef vereidigt

Der am Montag vom Regionalparlament zum Regierungschef gewählte Torra tritt für eine Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien ein. Er trug eine gelbe Schleife am Revers, um seine Solidarität mit den Anführern der Unabhängigkeitsbewegung vom vergangenen Jahr zu bekunden. Einige von ihnen sitzen wegen des für verfassungswidrig erklärten Unabhängigkeitsreferendums noch immer in spanischen Gefängnissen.