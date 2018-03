Katalonien: Separatisten-Kandidat Jordi Turull verfehlt absolute Mehrheit

Ein Ende der schweren Krise in der Region ist somit nicht in Sicht. Die spanische Zeitung „El País“ drückte es am Donnerstag am deutlichsten aus: Das einzige Ziel der Separatisten in Katalonien sei es, Chaos zu säen. Gleichzeitig würden sie die Bürger immer wieder einer „funktionierenden, legalen und würdigen Regierung“ berauben, schrieb das Blatt.