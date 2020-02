Katar Wird das WM-Land zum neuen deutschen Partner?

Grundsätzlich ist Doha genau informiert über das, was in Deutschland geschieht. Als Weil neulich mit Emir Tamim bin Hamad Al Thani in dessen Palast plauderte, soll es nicht nur um die Konflikte in Syrien und Libyen, sondern auch um die neue SPD-Doppelspitze gegangen sein. Die Herrscherfamilie ist immer noch dankbar für die Rückendeckung, die der damalige deutsche Chefdiplomat Gabriel dem Land im Sommer 2017 nach der Verhängung der Handelsblockade durch die Nachbarn gab. Ein Kontrollmandat für ihn bei der Deutschen Bank dürfte ohne die wohlwollende Zustimmung des Ankeraktionärs Katar kaum möglich sein.