Katastrophe von Kachowka Was der gesprengte Staudamm mit ihrer Versicherung zu tun hat

Auch bei dem Hackerangriff im Mai auf die Autowerkstattkette ATU mit Firmensitz in Weiden in der Oberpfalz führt die Spur nach Russland. Das firmeneigene IT-System war am Mittwoch noch nicht komplett wiederhergestellt. Das Münchner Unternehmen, das die Internetseite von ATU betreut, wurde ebenfalls attackiert. Das zog einen weiteren Kunden in Mitleidenschaft: das Erzbistum Köln. Anfang April hatte sich eine prorussische Hackergruppe zu Cyberattacken auf Bund und Länder bekannt. Vor dem Hintergrund der deutschen Unterstützung für die Ukraine warnen die Behörden seit Monaten vor derartigen Hackerangriffen.