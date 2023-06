Katastrophe von Kachowka Was der gesprengte Staudamm mit ihrer Versicherung zu tun hat

Infrastruktur wie Staudämme oder Brücken sind in der Regel in Sparten wie „Engineering“ oder „Property“ versichert, heißt es beim Industrieversicherer HDI Global. Auch hier gilt: „Die Ereignisse in der Ukraine oder allgemein der Kriegsfall haben nicht zur Folge, dass der Versicherungsschutz generell aufgekündigt oder ausgesetzt wird“, erläutert ein HDI-Sprecher. So seien Schäden, deren Ursache nachweislich nicht auf die Kriegshandlungen zurückzuführen sind, weiterhin durch die Versicherung gedeckt. „Schäden, die ursächlich auf die Kriegshandlungen zurückzuführen sind, sind jedoch ausgeschlossen.“